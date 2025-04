Slop spam e superstizione se l’AI è un circo i luddisti sono il pubblico pagante

E' tutto vero, e fa ridere. Il pezzo del Financial Times è una grandinata benedetta sull'ecologia digitale dell'AI: due newsletter da milioni di iscritti che producono più emoji che idee, thread su X che sembrano generati da un algoritmo adolescente in crisi di crescita, retweet pagati 40 dollari da influencer dal nome improbabile e il sorriso preimpostato. Tutto questo esiste. E', per usare un termine tecnico, Slop – ovvero pappa digitale premasticata, contenuto che somiglia all'informazione ma non la è. Ed è anche, ancora più precisamente, Slopaganda: un'industria della fascinazione che serve a vendere un'idea dell'AI come magia utile e immediata, facile da monetizzare, perfetta per Instagram. Ma ecco il punto: la pappa esiste perché ci sono bocche aperte. Il fenomeno raccontato dal Financial Times è certamente grottesco, ma non è nuovo.

