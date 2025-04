Arezzo Manzo elogia la squadra Tavernelli verso il rinnovo

squadra". Firmato Guglielmo Manzo. Il presidente ha affidato ai social un messaggio all’indomani della vittoria sula Lucchese e in vista sopratutto dei playoff. Sembrano lontani anni luce gli strali del patron contro i giocatori: dal ritiro punitivo dopo la sconfitta nel derby d’andata a Perugia, all’epiteto "testa di c." all’indirizzo dei calciatori dopo la debacle interna di gennaio contro il Pontedera. Mercoledì Manzo ha abbracciato al centro del campo i suoi ragazzi. Una virata di atteggiamento che segna anche un clima differente che si respira all’interno del mondo amaranto. Quella positività tante volte invocata da Bucchi e che sembra aver fatto breccia anche in società. Sport.quotidiano.net - Arezzo: Manzo elogia la squadra, Tavernelli verso il rinnovo Leggi su Sport.quotidiano.net "Insieme possiamo raggiungere cose che sembravano impossibili. Continuate a credere, continuate a lottare e non mollate mai. Fiero della mia". Firmato Guglielmo. Il presidente ha affidato ai social un messaggio all’indomani della vittoria sula Lucchese e in vista sopratutto dei playoff. Sembrano lontani anni luce gli strali del patron contro i giocatori: dal ritiro punitivo dopo la sconfitta nel derby d’andata a Perugia, all’epiteto "testa di c." all’indirizzo dei calciatori dopo la debacle interna di gennaio contro il Pontedera. Mercoledìha abbracciato al centro del campo i suoi ragazzi. Una virata di atteggiamento che segna anche un clima differente che si respira all’interno del mondo amaranto. Quella positività tante volte invocata da Bucchi e che sembra aver fatto breccia anche in società.

