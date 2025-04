Holm fermo per infortunio Bologna spera nel recupero per la finale di Coppa Italia

Holm e ne avrà per due o tre settimane. Che il 25 aprile non sia stato giorno di riposo in casa rossoblù, all'indomani dello storico accesso alla finale di Coppa Italia, lo dimostra il fatto che il terzino destro, escluso dai convocati proprio alla vigilia della semifinale di ritorno per un risentimento al polpaccio sinistro, sia stato sottoposto a esami: "Guaio al soleo sinistro e tempi di recupero previsto intorno alle 2-3 settimane". Questo recita il comunicato del Bologna, circa le sue condizioni. Ma Holm ha già iniziato le terapie, la lesione non è seria e ci sono buone possibilità che possa essere in gruppo per la finale di Coppa Italia del 14 maggio.Intanto, Calabria, risparmiato con l'Empoli, è pronto a ritrovare una maglia da titolare. Maglia che, condizione fisiche permettendo, spera e confida di conservare anche in vista del doppio confronto di campionato e Coppa Italia con il suo ex Milan: di certo ci sarà a Udine.

