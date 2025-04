La lettera anti Becciu in mano al Camerlengo Dubbi sulla firma del Papa

Papa di un cardinale indigesto. Una prerogativa che limitava l'autonomia del sacro collegio e minacciava la libertà di coscienza dei singoli elettori. Questa pratica era talmente odiosa che un Papa eletto proprio grazie ad essa, il veneto Pio X, la abrogò il 20 gennaio 1904 con la costituzione Commissum nobis. Il candidato che subiva il veto delle grandi potenze cattoliche veniva chiamato «cardinale escluso». Più di un secolo dopo il sacro collegio potrebbe avere di nuovo un «cardinale escluso» nel conclave che si appresta ad iniziare. Non dall'elettorato passivo, ma da quello attivo e non più per volere di un principe secolare ma presumibilmente del Papa defunto. Abbiamo parlato nei giorni precedenti della disposizione che sarebbe stata messa nero su bianco all'interno di due lettere firmate da Francesco ma mai notificate a Becciu nè rese pubbliche fino ad oggi. Iltempo.it - La lettera anti Becciu in mano al Camerlengo. Dubbi sulla firma del Papa Leggi su Iltempo.it C'era una volta l'esclusiva che i sovrani maggiori potevano presentare in conclave per bloccare l'elezione adi un cardinale indigesto. Una prerogativa che limitava l'autonomia del sacro collegio e minacciava la libertà di coscienza dei singoli elettori. Questa pratica era talmente odiosa che uneletto proprio grazie ad essa, il veneto Pio X, la abrogò il 20 gennaio 1904 con la costituzione Commissum nobis. Il candidato che subiva il veto delle grandi potenze cattoliche veniva chiamato «cardinale escluso». Più di un secolo dopo il sacro collegio potrebbe avere di nuovo un «cardinale escluso» nel conclave che si appresta ad iniziare. Non dall'elettorato passivo, ma da quello attivo e non più per volere di un principe secolare ma presumibilmente deldefunto. Abbiamo parlato nei giorni precedenti della disposizione che sarebbe stata messa nero su bianco all'interno di due letterete da Francesco ma mai notificate anè rese pubbliche fino ad oggi.

