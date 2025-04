Europei judo 2025 oggi in tv orari sabato 26 aprile programma streaming italiani in gara

oggi, sabato 26 aprile, andrà in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di judo. Sui tatami di Podgorica (Montenegro) verranno assegnati i titoli rimanenti al livello individuale nel programma, riservati alle singole categorie. Si parla dei -78 e +78 kg femminili e dei -100 e +100 kg maschili.LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI judo ALLE 10.30 E ALLE 16.00In casa Italia si è reduci dal trionfo di Christian Parlati, che nei -90 kg maschili ha regalato alla spedizione tricolore il primo oro. Una prestazione superba del judoka tricolore, che ha così arricchito il "tesoretto" della squadra nostrana, fatto attualmente di sei podi (1 oro, 2 argenti e 3 bronzi). Con questi risultati, l'Italia è terza nel medagliere, preceduta solo dalla Francia e dalla rappresentativa che ha in sé atleti russi e bielorussi.

