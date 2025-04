Bologna in finale di Coppa Italia allenamenti a Casteldebole per prepararsi al Milan

finale, nel corso dei festeggiamenti post vittoria con l’Empoli, che hanno ufficializzato l’approdo in finale di Coppa Italia dei rossoblù. Megafono in mano, ha lanciato un messaggio tanto alla piazza quanto alla squadra: "Abbiamo un sogno bellissimo. Abbiamo sempre dato tutto, manca poco. Andiamo fino in fondo, insieme, senza mollare nulla". E allora, il giorno dopo, ecco il Bologna al completo a Casteldebole. Sarebbe stato giorno di riposo, ieri, assegnato da Italiano un po’ come premio e un po’ per consentire alla squadra di ricaricare le batterie fisiche e mentali. Perché siamo a un mese dal termine della stagione e ci si gioca tutto nel rush finale: Coppa Italia, ma pure Champions ed Europa.Dal tutto al nulla, è questione di dettagli, di una o due gare, al termine di un’annata vissuta nella centrifuga di tre competizioni. Sport.quotidiano.net - Bologna in finale di Coppa Italia: allenamenti a Casteldebole per prepararsi al Milan Leggi su Sport.quotidiano.net Il capitano e sindaco rossoblù Lorenzo De Silvestri lo aveva preannunciato subito dopo la, nel corso dei festeggiamenti post vittoria con l’Empoli, che hanno ufficializzato l’approdo indidei rossoblù. Megafono in mano, ha lanciato un messaggio tanto alla piazza quanto alla squadra: "Abbiamo un sogno bellissimo. Abbiamo sempre dato tutto, manca poco. Andiamo fino in fondo, insieme, senza mollare nulla". E allora, il giorno dopo, ecco ilal completo a. Sarebbe stato giorno di riposo, ieri, assegnato dano un po’ come premio e un po’ per consentire alla squadra di ricaricare le batterie fisiche e mentali. Perché siamo a un mese dal termine della stagione e ci si gioca tutto nel rush, ma pure Champions ed Europa.Dal tutto al nulla, è questione di dettagli, di una o due gare, al termine di un’annata vissuta nella centrifuga di tre competizioni.

Approfondimenti da altre fonti

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Bologna in finale di Coppa: Freuler e Fabbian guidano la carica verso il trofeo - Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

Bologna continua a stupire: per i bookie finale di Coppa Italia a un passo, ma Italiano vede anche un posto in Champions League - Chi pensava che la stagione 2023/24 del Bologna fosse irripetibile si sbagliava di grosso. I rossoblù stanno facendo addirittura meglio quest`anno... 🔗calciomercato.com

Coppa Italia, la finale sarà Bologna-Milan: quando giocano, biglietti, dove vederla (in chiaro), albo d'oro; Biglietti finale Coppa Italia Bologna-Milan in vendita, le date, i prezzi e cosa sapere: «Ai bolognesi 30.000 posti». Costi alti per hotel e viaggio; Bologna-Milan, tutto sulla finale: quando si gioca e dove vederla in tv; Coppa Italia, in finale va il Milan: ecco cosa significa per la corsa all’Europa del Bologna. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vincenzo Italiano guida il Bologna alla finale di Coppa Italia contro il Milan - Vincenzo Italiano porta il Bologna alla finale di Coppa Italia, sfidando il Milan dopo 51 anni. Un traguardo storico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Verso la finale di Coppa Italia, i tifosi del Bologna preparano l’esodo: “Roma, arriviamo” - Ecco dove, come e quando comprare i biglietti per il match del 14 maggio. Prevendita al via non prima del 2 maggio: 30mila ticket per i rossoblù ... 🔗msn.com

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: sfida al Milan il 14 maggio - Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni, grazie al lavoro di Vincenzo Italiano. Sfiderà il Milan il 14 maggio. 🔗ilrestodelcarlino.it