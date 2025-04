SERSE COSMI in ESCLUSIVA La Roma contro l’Inter dovrà osare essere più libera di testa

Roma dovrà affrontare. Delle ultime cinque partite rimanenti i giallorossi dovranno vedersela con ben 5 scontri diretti. Il primo di questi sarà quello contro l’Inter del quale ne ha parlato SERSE COSMI in ESCLUSIVA ai nostri microfoni.Sul finale di campionato: “Sono tifoso della Roma da sempre. Credo che per il futuro della Roma bisognerà aspettare la fine del campionato, come per tante squadre. Le ultime gare rimaste potrebbero rappresentare la conferma di una stagione difficile oppure un qualcosa di inaspettato fino a qualche mese fa. Ho sempre pensato che se la Roma avesse ottenuto qualcosa di più di un sesto posto avrebbe fatto un campionato straordinario perché la reputo un’ottima squadra ma con delle rose che la precedono più forti. Sololaroma.it - SERSE COSMI in ESCLUSIVA: “La Roma contro l’Inter dovrà osare, essere più libera di testa” Leggi su Sololaroma.it Un finale di stagione infuocato quello che laaffrontare. Delle ultime cinque partite rimanenti i giallorossi dovranno vedersela con ben 5 scontri diretti. Il primo di questi sarà quellodel quale ne ha parlatoinai nostri microfoni.Sul finale di campionato: “Sono tifoso dellada sempre. Credo che per il futuro dellabisognerà aspettare la fine del campionato, come per tante squadre. Le ultime gare rimaste potrebbero rappresentare la conferma di una stagione difficile oppure un qualcosa di inaspettato fino a qualche mese fa. Ho sempre pensato che se laavesse ottenuto qualcosa di più di un sesto posto avrebbe fatto un campionato straordinario perché la reputo un’ottima squadra ma con delle rose che la precedono più forti.

