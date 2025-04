David Juventus così non si fa bonus alla firma commissioni e ingaggio le richieste del canadese sono fuori mercato I dettagli

David Juventus, così non si fa: bonus alla firma, commissioni e ingaggio, le richieste del canadese sono fuori mercato! I dettagli e le ultime novitàSi fa sempre più in salita l’ipotesi Jonathan David per il calciomercato Juventus, che tra gli attaccanti sondati in queste settimane aveva inserito anche il canadese in scadenza col Lille nella propria lista.Secondo quanto riportato da Tuttosport l’affare sarebbe quasi impossibile: il giocatore si libererà a zero ma tra bonus alla firma, commissioni e ingaggio (la richiesta è in doppia cifra a stagione) rischia di costare comunque troppo. .com Juventusnews24.com - David Juventus, così non si fa: bonus alla firma, commissioni e ingaggio, le richieste del canadese sono fuori mercato! I dettagli Leggi su Juventusnews24.com non si fa:, ledel! Ie le ultime novitàSi fa sempre più in salita l’ipotesi Jonathanper il calcio, che tra gli attaccanti sondati in queste settimane aveva inserito anche ilin scadenza col Lille nella propria lista.Secondo quanto riportato da Tuttosport l’affare sarebbe quasi impossibile: il giocatore si libererà a zero ma tra(la richiesta è in doppia cifra a stagione) rischia di costare comunque troppo. .com

Su questo argomento da altre fonti

David Juventus, canadese offerto a quella big di Serie A! C’è una novità importante sull’attaccante in uscita dal Lille - di Redazione JuventusNews24David Juventus, canadese offerto a quella big di Serie A! C’è una novità importante sull’attaccante che a fine stagione lascerà il Lille: di cosa si tratta Non solo il calciomercato Juventus sulle tracce di Jonathan David, attaccante in scadenza di contratto con il Lille e che al termine di questa stagione lascerà la Francia per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. 🔗juventusnews24.com

Juventus e Como, coraggiose ma instabili: le strane somiglianze tra due club così diversi - Puntare sui giovani può essere un’arma a doppio taglio. Lo sanno bene Como e Juventus, le due squadre che si affrontano nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A e che in questa stagione sono accomunate da un fatto: la difficoltà a ottenere subito risultati con dei progetti a lungo termine dove sono i ragazzi a farla da protagonisti. Non è un segreto che i lariani vogliano diventare una realtà stabile della massima serie, ma i 22 punti raccolti in 23 partite non sono al momento all’altezza delle aspettative. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gol Soulè: magia su punizione dell’ex Juventus! La Roma va avanti così a Parma – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Gol Soulè: magia su punizione dell’ex Juventus! La Roma va avanti così a Parma grazie ad un capolavoro dell’argentino – VIDEO La Roma va in vantaggio al Tardini di Parma grazie ad un gol capolavoro che porta la firma di Matias Soulè al minuto 33 del corso del primo tempo della sfida delle 18. ?? GOAL: Matías Soulé?? Parma 0-1 Romapic.twitter.com/AblcA24qM2— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 16, 2025 L’ex giocatore della Juventus, che in estate ha lasciato la Vecchia Signora a titolo definitivo dopo un’annata in prestito al Frosinone, sta decidendo con questo ... 🔗juventusnews24.com

Jonathan David non sarà un colpo low cost (per nessuno): la posizione della Juventus; Il documento segreto di Jonathan David spaventa Inter e Juve: ha scritto tutte le sue richieste; David-Juve, cambia tutto? La mossa che accende il clamoroso colpo mercato; Juve, assalto a David: la mossa a sorpresa di Motta dopo il Lilla. E Giuntoli…. 🔗Se ne parla anche su altri siti