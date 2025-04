Aggredisce medici e infermieri in pronto soccorso arrestato gambiano

arrestato dopo aver aggredito e malmenato due medici cubani e due infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme Imolaoggi.it - Aggredisce medici e infermieri in pronto soccorso, arrestato gambiano Leggi su Imolaoggi.it L'uomo è statodopo aver aggredito e malmenato duecubani e due infermiere neldell'ospedale di Lamezia Terme

Altre fonti ne stanno dando notizia

Non gli fanno vedere la mamma in ospedale e aggredisce medici e infermieri - Ancora sanitari aggrediti, ancora paura al pronto soccorso. Siamo al Grassi dove nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 59 anni, probabilmente ubriaco, ha dato in escandescenze finendo per aggredire due medici e tre infermieri dell'ospedale di Ostia. La rabbia che ha portato all'aggressione è... 🔗romatoday.it

Follia in ospedale: distrugge la sala e aggredisce medici, infermieri e carabinieri - Sono stati lunghi attimi di follia all'ospedale di Montichiari. Nella tarda mattinata di mercoledì i carabinieri della compagnia di Desenzano sono stati costretti a intervenire al Centro psicosociale dell'ospedale per calmare un ragazzo classe 2000, italiano, che in stato di alterazione... 🔗bresciatoday.it

Infuriato per le cure "inappropriate" alla figlia, aggredisce medici e infermieri al Gom: arrestato - Momenti di alta tensione nel pomeriggio di ieri all'interno del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha scatenato il caos, costringendo i carabinieri della sezione radiomobile a intervenire per ripristinare l’ordine. Tutto ha avuto... 🔗reggiotoday.it

