Loreto trionfa in rimonta contro Stella Ebk Academy Roma nella Play In Gold

Loreto73Roma63Loreto : Delfino 11, Cevolini ne, Arduini ne, Battisti 2, Cipriani 2, Mattioli ne, Ugolini 9, Tognacci 10, Santucci 8, Aglio 7, Broglia 12, Gulini 12. All. Ceccarelli.Stella EBK Academy Roma: Forconi 13, Dudik ne, Agbara, Fanti 14, Nikolic 13, Mendieta 3, Ntsourou 2, Doumbia 7, Lumena 1, Diomede 5, Pillastrini 5.Parziali: 17-20, 36-38, 54-54, 73-63. Uscito per 5 falli: Fanti (Stella Ebk Academy Roma)Sorride nell’ultima partita della Play In Gold l’Italservice che batte in rimonta la Stella Ebk Roma. Eppure gli avversari avevano iniziato molto aggressivi la gara al PalaMegabox. Roma parte con una più alta percentuale al tiro, Forconi ispirato e Fanti conduce con brillantezza la squadra in regia. Loreto fatica, si affida ai singoli, dimenticandosi di giocare di squadra. Ilrestodelcarlino.it - Loreto trionfa in rimonta contro Stella Ebk Academy Roma nella Play In Gold Leggi su Ilrestodelcarlino.it 7363: Delfino 11, Cevolini ne, Arduini ne, Battisti 2, Cipriani 2, Mattioli ne, Ugolini 9, Tognacci 10, Santucci 8, Aglio 7, Broglia 12, Gulini 12. All. Ceccarelli.EBK: Forconi 13, Dudik ne, Agbara, Fanti 14, Nikolic 13, Mendieta 3, Ntsourou 2, Doumbia 7, Lumena 1, Diomede 5, Pillastrini 5.Parziali: 17-20, 36-38, 54-54, 73-63. Uscito per 5 falli: Fanti (Ebk)Sorride nell’ultima partita dellaInl’Italservice che batte inlaEbk. Eppure gli avversari avevano iniziato molto aggressivi la gara al PalaMegabox.parte con una più alta percentuale al tiro, Forconi ispirato e Fanti conduce con brillantezza la squadra in regia.fatica, si affida ai singoli, dimenticandosi di giocare di squadra.

Su altri siti se ne discute

Monteriggioni trionfa nel derby contro Estra Siena Bsc con una rimonta spettacolare - Meritata vittoria del Monteriggioni nel derby con l’Estra Siena Bsc. Il successo è maturato nel primo inning supplementare: la formazione guidata da Vic Luciani è stata sotto fino alla sesta ripresa (1-0 al 3’ per il Siena, vantaggio poi allargato fino al 3-1 di fine quarto inning), ha poi superato i bianconeri nella settima (4-3), ha allungato nella prima parte del 9’ segnando un ulteriore punto, fino alla rocambolesca rimonta dell’Estra che ha portato agli extrainning. 🔗sport.quotidiano.net

Loreto trionfa in Coppa Marche e conquista la Prima Categoria - Prosegue il momento magico del Loreto che dopo aver festeggiato la promozione in Prima Categoria con due giornate di anticipo grazie a un sostanziale dominio del girone D di Seconda, fa il bis e si aggiudica anche la Coppa Marche di categoria. Stagione trionfale per la squadra di mister Bernabei. A cadere nella finale disputatasi a Civitanova è stato il Ripe San Ginesio, che si arreso alla rete firmata da Caporaletti su calcio di rigore al 19’ del primo tempo. 🔗sport.quotidiano.net

Yuasa Grottazzolina trionfa al Palasavelli: rimonta spettacolare contro Verona - Ritorno al Palasavelli migliore per la Yuasa battery Grottazzolina non ci poteva assolutamente essere. Il 3-1 in rimonta contro Verona è stato uno spettacolo di emozioni a partire dal primo set perso contro una Verona incisiva dai nove metri che non ha lasciato spazio ad una Yuasa apparsa però fin da subito ben più in giornata rispetto a quanto visto nelle sfide di Cisterna e Padova. Gli altri set sono stati li a confermarlo con i 25 punti di un Petkovic ritrovato, dopo lo stop forzato nelle altre gare, che ha visto esaltarsi il suo spirito agonistico soprattutto in un quarto set dai toni ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Loreto trionfa in rimonta contro Stella Ebk Academy Roma nella Play In Gold; Loreto Pesaro vince in rimonta all'overtime contro Nuovo Basket Aquilano; Loreto Pesaro vince in rimonta all'overtime contro Nuovo Basket Aquilano; SECONDA D. Il Loreto vince in rimonta il derby contro Villa Musone. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Loreto trionfa in rimonta contro Stella Ebk Academy Roma nella Play In Gold - LORETO : Delfino 11, Cevolini ne, Arduini ne, Battisti 2, Cipriani 2, Mattioli ne, Ugolini 9, Tognacci 10, Santucci 8, Aglio 7, Broglia 12, Gulini 12. All. Ceccarelli. STELLA EBK ACADEMY ROMA: Forconi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Loreto Pesaro vince in rimonta all'overtime contro Nuovo Basket Aquilano - L'Italservice trionfa in una partita tiratissima, superando il Nuovo Basket Aquilano all'overtime con un finale emozionante. 🔗msn.com

Scuola Basket Arezzo trionfa in rimonta contro Gulliver Derthona - Al PalaEstra la Bc Servizi la spunta 66-64 contro la Under 19 di Tortona, al termine di una prova non brillante ma caratterizzata da una grande forza di volontà per completare la rimonta. 🔗msn.com