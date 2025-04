Cibo sano Attenti ai miti ai bluff e alle ricette della nonna

della matita. Raccontata da Milton Friedman che però, a sua volta, riprendeva un libro curioso, “I, Pencil”, di Leonard E. Read. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Cibo sano? Attenti ai miti, ai bluff e alle ricette della nonna Leggi su Ilfoglio.it All’inizio per spiegare il commercio internazionale ci fu la parabolamatita. Raccontata da Milton Friedman che però, a sua volta, riprendeva un libro curioso, “I, Pencil”, di Leonard E. Read. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Su altri siti se ne discute

A Spoltore ripartito "L'appetito vien mangiando", viaggio nel mondo del cibo sano e gustoso - A Spoltore torna "L'appetito vien mangiando", un viaggio nel mondo del cibo sano e gustoso organizzato insieme alle scuole e all'unità operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl di Pescara. Esperti e amministratori incontreranno gli alunni della scuola primaria per sensibilizzarli... 🔗ilpescara.it

Riso e quinoa si sfidano: qual è il cibo più sano? - Il primo è addirittura il cereale più consumato al mondo insieme al grano, secondo l’International Grain Council (IGC). Il secondo, è il più amato dai vegani, superstar delle diete healthy e tanto di moda da qualche anno a questa parte. Ebbene sì, il riso e la quinoa sono alimenti base della dispensa della cucina e, che dire, entrambi hanno le carte in regola per sedurre. Da un lato, il caro vecchio riso, comfort food per eccellenza, base di piatti iconici in tutto il mondo. 🔗amica.it

Cibo buttato, a casa attenti e a scuola no - In famiglia sprecano di meno, nella mensa della scuola, invece, non sono proprio così attenti. Anzi, buttano cibo in grande quantità. A sostenerlo sono gli alunni della classe 1A dell’Istituto Lanfranchi di Sorisole, piccolo paese in collina a una manciata di chilometri da Bergamo. Per un paio di mesi, nell’ambito degli approfondimenti didattici di educazione civica dedicati allo spreco alimentare, hanno tenuto sotto controllo le loro abitudini e sono giunti all’amara verità: sulla tavola di casa tutto si consuma, a scuola proprio no. 🔗ilgiorno.it

4 libri da leggere sull’alimentazione; La dieta per diabetici: 3 falsi miti e consigli dell’esperta; Cibi salutari? Attenti ai falsi miti; cibi light i falsi miti da sfatare approfondiamo rapporto tra cibo e salute. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sfatare i miti comuni sul cibo piccante - Chiarire le idee sbagliate sul cibo piccante, dai miti sul metabolismo all'induzione del travaglio. La povertà in Argentina sta crollando, ecco come Buenos Aires è diventata un esempio per il ... 🔗msn.com