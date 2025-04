Come si svolgeranno i funerali di Papa Francesco il nuovo rito orari e programma

Papa Francesco, il pontefice più amato dalla gente, la cui morte ha 'richiamato' a Roma oltre 250mila fedeli solo per la camera ardente e altre migliaia oggi per i funerali in San Pietro. Ecco Come si svolgerà il rito di stamattina, a partire dalle 10, secondo il nuovo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, reso più semplice l'anno scorso proprio da Bergoglio. Faithful and religious wait for the funeral Mass of Pope Francis in Saint Peter's Square, on the parvis of Saint Peter's Basilica in Vatican City, 26 April 2025. Pope Francis passed away on Easter Monday, 21 April 2025, at the age of 88. ANSA/MASSIMO PERCOSSI (funerali, esequie, messa) Saranno 170 le delegazioni ufficiali – tra capi di Stato e di Governo, sovrani regnanti e rappresentanti istituzionali – presenti sul sagrato per dare l'ultimo saluto al Pontefice.

