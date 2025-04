L’Inter si ricompatta tutti alla Pinetina Marotta a colloquio con Inzaghi niente rimproveri alla squadra ma…

L’Inter si ricompatta, tutti alla Pinetina: «Marotta a colloquio con Inzaghi, ma niente rimproveri alla squadra..» Le ultime sulla situazione dei nerazzurriCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione delL’Inter.LE ULTIME- «Ieri L’Inter si è chiusa in trincea, anzi in Conclave, visti i tempi. Un giro di chiave nelle segrete stanze della Pinetina per tenere dentro L’Intero corpaccione nerazzurro, dalla squadra all’allenatore passando per i dirigenti al gran completo, presidente Marotta compreso. I nerazzurri sanno che, oltre il recinto che circonda i campi di Appiano Gentile, sono in tanti ad aspettare altre cadute tra campionato e Champions: è sempre funzionato così per le squadre riconosciute come più forti, quindi più pericolose, e nel club sanno bene che è solo il gioco delle parti. Internews24.com - L’Inter si ricompatta, tutti alla Pinetina: «Marotta a colloquio con Inzaghi, niente rimproveri alla squadra, ma….» Leggi su Internews24.com si: «con, ma..» Le ultime sulla situazione dei nerazzurriCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione del.LE ULTIME- «Ierisi è chiusa in trincea, anzi in Conclave, visti i tempi. Un giro di chiave nelle segrete stanze dellaper tenere dentroo corpaccione nerazzurro, dall’allenatore passando per i dirigenti al gran completo, presidentecompreso. I nerazzurri sanno che, oltre il recinto che circonda i campi di Appiano Gentile, sono in tanti ad aspettare altre cadute tra campionato e Champions: è sempre funzionato così per le squadre riconosciute come più forti, quindi più pericolose, e nel club sanno bene che è solo il gioco delle parti.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, arrivano 140 milioni: Marotta lascia tutti a bocca aperta - Inter, 140 milioni in cassa: Marotta lascia tutti a bocca aperta, ora il mercato può decollare Autofinanziamento: una parola che i tifosi dell’Inter conoscono a menadito, quasi come un mantra. È stato il diktat di Steven Zhang e lo è rimasto anche con Oaktree, il fondo americano che ha preso le redini del club a maggio 2024. In casa nerazzurra, però, non si tratta solo di un concetto astratto: è una strategia concreta, messa in atto con maestria da Beppe Marotta, che bilancia il cuore in mano dei tifosi con la freddezza dei numeri. 🔗rompipallone.it

Atalanta-Inter, alla sosta bisogna arrivarci davanti a tutti - Atalanta-Inter, stasera alle 20.45, sarà l’ultima partita di Serie A prima della sosta per le nazionali di fine marzo. E, considerato che non si giocherà più per due settimane, bisogna evitare di renderle complicate. PRIMATO DA CONFERMARE – La domenica di Atalanta-Inter comincia alle 12.30, con la trasferta del Napoli a Venezia. Ma, a prescindere da quanto faranno i partenopei al Penzo, stasera al Gewiss Stadium bisogna fare l’andatura. 🔗inter-news.it

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'Inter si ricompatta, tutti alla Pinetina: «Marotta a colloquio con Inzaghi, niente rimproveri alla. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“All’Inter sto bene. Ma…” Cala il gelo alla Pinetina | I tifosi non se l’aspettavano proprio - Foschi presagi su un big nerazzurro, che esce allo scoperto e apre a una sua cessione questa estate. I tifosi ci rimangono malissimo. Che i gioielli dell’Inter fossero super richiesti, si sapeva. 🔗calcioinpillole.com

La Repubblica - L'Inter butta via due punti a Parma: alla Pinetina si diceva da giorni che... - "Alla Pinetina si diceva da giorni che a Parma sarebbe stata dura. Anche più del derby di Coppa Italia, giocato mercoledì scorso. Previsione azzeccata" scrive oggi La Repubblica, sottolineando ... 🔗msn.com