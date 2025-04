Conservatorio di Benevento ricorso pendente al Tar la precisazione del direttore Giuseppe Ilario

Giuseppe Ilario direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento.“In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore da Quadrini, desidero ribadire con la massima chiarezza quanto segue. Con piena fiducia nella giustizia amministrativa, prendo atto della decisione del Consiglio di Stato, che ha semplicemente ritenuto il TAR Campania, e non il giudice ordinario, competente a esaminare nel merito il ricorso pendente. Non vi è stata alcuna valutazione di fondatezza delle contestazioni mosse, bensì un rinvio alla sede giurisdizionale competente per il prosieguo dell’iter già avviato.Giova ricordare che il TAR Campania, già nella prima fase cautelare, aveva respinto la richiesta di sospensiva, confermando quindi la piena efficacia della mia nomina e delle attività istituzionali svolte. Anteprima24.it - Conservatorio di Benevento, ricorso pendente al Tar: la precisazione del direttore Giuseppe Ilario Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota stampa didelStatale di Musica “Nicola Sala” di.“In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore da Quadrini, desidero ribadire con la massima chiarezza quanto segue. Con piena fiducia nella giustizia amministrativa, prendo atto della decisione del Consiglio di Stato, che ha semplicemente ritenuto il TAR Campania, e non il giudice ordinario, competente a esaminare nel merito il. Non vi è stata alcuna valutazione di fondatezza delle contestazioni mosse, bensì un rinvio alla sede giurisdizionale competente per il prosieguo dell’iter già avviato.Giova ricordare che il TAR Campania, già nella prima fase cautelare, aveva respinto la richiesta di sospensiva, confermando quindi la piena efficacia della mia nomina e delle attività istituzionali svolte.

