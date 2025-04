Luigi Mangione si dichiara non colpevole per l’omicidio di Brian Thompson i suoi fan fuori dal tribunale di Manhattan

Luigi Mangione si è dichiarato non colpevole per l’omicidio di Brian Thompson, l’amministratore delegato di United Healthcare freddato per strada a New York lo scorso 9 dicembre. Ieri, venerdì 25 aprile, si è tenuta la prima udienza del processo nell’aula del tribunale federale di Manhattan. Il 26enne, che è detenuto in un carcere di Brooklyn ed è diventato una sorta di star dei social proprio in seguito all’omicidio, si è dichiarato non colpevole. Nelle scorse ore, i procuratori federali hanno depositato la notifica della loro intenzione di chiedere la pena di morte, come suggerito peraltro dalla procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, che aveva definito il gesto di Mangione come «un atto di violenza politica» che «ha scioccato l’America».Le accuse nei confronti di Luigi MangioneMangione, che si è laureato all’Università della Pennsylvania e appartiene a un’importante famiglia immobiliare del Maryland, deve affrontare due accuse separate di omicidio: una a livello federale, per cui rischia la pena di morte, e una statale, per cui rischia l’ergastolo. Leggi su Open.online si èto nonperdi, l’amministratore delegato di United Healthcare freddato per strada a New York lo scorso 9 dicembre. Ieri, venerdì 25 aprile, si è tenuta la prima udienza del processo nell’aula delfederale di. Il 26enne, che è detenuto in un carcere di Brooklyn ed è diventato una sorta di star dei social proprio in seguito al, si èto non. Nelle scorse ore, i procuratori federali hanno depositato la notifica della loro intenzione di chiedere la pena di morte, come suggerito peraltro dalla procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, che aveva definito il gesto dicome «un atto di violenza politica» che «ha scioccato l’America».Le accuse nei confronti di, che si è laureato all’Università della Pennsylvania e appartiene a un’importante famiglia immobiliare del Maryland, deve affrontare due accuse separate di omicidio: una a livello federale, per cui rischia la pena di morte, e una statale, per cui rischia l’ergastolo.

