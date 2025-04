Liliana stasera in tv il documentario sulla Segre le anticipazioni

documentario “Liliana”, realizzato da Ruggero Gabbai e dedicato a Liliana Segre. Attraverso immagini inedite, voci autorevoli e il contributo dei suoi stessi familiari, il film ripercorre il cammino di una donna che è passata dalle atrocità dei campi. Today.it - "Liliana", stasera in tv il documentario sulla Segre: le anticipazioni Leggi su Today.it Va in onda oggi, sabato 26 aprile su Rai 3 il”, realizzato da Ruggero Gabbai e dedicato a. Attraverso immagini inedite, voci autorevoli e il contributo dei suoi stessi familiari, il film ripercorre il cammino di una donna che è passata dalle atrocità dei campi.

Liliana, stasera in prima visione su Rai 3 il documentario sulla vita di Liliana Segre - Va in onda questa sera, sabato 26 aprile 2025, in prima visione su Rai 3 Liliana, il documentario di Ruggero Gabbai sulla vita di Liliana Segre. 🔗gazzetta.it

Liliana Segre nel documentario: “Il pessimismo vive in me “. Stasera in prima serara su Rai3 - Liliana Segre, nel film documentario del regista Ruggero Gabbai, affronta il dolore che ha vissuto ad Auschwitz. Un documentario, stasera su Rai3, dove si ripercorre ogni tappa della sua vita e interv ... 🔗mam-e.it

