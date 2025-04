Ilfattoquotidiano.it - “Una bibita gassata al giorno aumenta di 5 volte il rischio di cancro orale nelle donne”. Berrino: “È un dato drammatico. Fino ad oggi non c’era nessun sospetto”

Le bibite gassate, un tempo apparente innocuo rifugio per la sete, con l’avanzare della ricerca medica si stanno trasformando in una fonte di gravi pericoli per la nostra salute. Ultima, in ordine cronologico, la scoperta di una relazione tra consumo di bevande zuccherate e importantedi contrarre undella cavità, indipendentemente dalle loro abitudini di fumo o consumo di alcol.Lo studioLo ha messo in risalto un recente studio pubblicato su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, condotto dal gruppo di Brittany Barber, dell’Università di Washington a Seattle. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 162milaper un periodo di 30 anni. I risultati ottenuti sono, a dir poco, impressionanti: leche consumavano una o più bevande zuccherate alpresentavano unquasi 5maggiore di svilupparerispetto a quelle che ne consumavano meno di una al mese.