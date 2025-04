San Pietro il fiume di fedeli in attesa del funerale di Papa Francesco Video

funerale Papa Francesco, un fiume di fedeli in via della Conciliazione. Migliaia di fedeli hanno già raggiunto Piazza San Pietro. Ben riconoscibili due bandiere dell'Ucraina Ilsecoloxix.it - San Pietro, il fiume di fedeli in attesa del funerale di Papa Francesco | Video Leggi su Ilsecoloxix.it , undiin via della Conciliazione. Migliaia dihanno già raggiunto Piazza San. Ben riconoscibili due bandiere dell'Ucraina

Papa Francesco, l’omaggio dei fedeli a San Pietro: fiume di persone nella basilica - Una folla di centinaia di persone in coda ha formato un lungo serpentone all’interno della Basilica di San Pietro per rendere omaggio al feretro di Papa Francesco. La lunga attesa non scoraggia i fedeli che si mettono ordinatamente in fila per poi sostare solo pochi secondi al cospetto della salma del Pontefice ed essere indirizzati verso l’uscita. La salma di Bergoglio, morto lunedì a 88 anni, è stata traslata questa mattina dalla cappella di Casa Santa Marta alla Basilica di San Pietro dove resterà fino a venerdì 25 aprile alle ore 19. 🔗lapresse.it

