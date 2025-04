Fiorentina punta al Europa League impatto sul calciomercato e futuro dei giocatori chiave

Potremmo definirlo il 'valore aggiunto' dell'Europa. Già, perché raggiungere e chiudere il campionato in una posizione che porterà la Fiorentina in un gradino più alto della qualificazione alla prossima Conference League, rappresenterà in qualche modo il marchio migliore anche per affrontare un pacchetto di situazioni di mercato molto importanti.Si parte da De Gea per passare a Dodo e correre verso Fagioli e raggiungere Kean, senza trascurare l'impatto psicologico su un giocatore come Gosens. Dunque, centrare l'obiettivo Europa League spingerà la Fiorentina ben oltre il (seppur pregiatissimo) blasone di essere riusciti a riportare Firenze nella manifestazione continentale che sta appena un gradino sotto la Champions.Il discorso è questo: poter programmare la prossima stagione tenendo conto di una partecipazione all'Europa League, sarebbe una bella spinta per giocatori (come appunto De Gea) che hanno la possibilità di scegliere se rimanere a Firenze o magari valutare occasioni diverse.

