Inzaghi e Conte sono diversi si rispettano ma non si piacciono Corsera

Conte ha puntato tutto sul campionato, Inzaghi forse si è pentito di non aver mollato niente (Corsera)Il Corriere della Sera scrive di Inzaghi e Conte.Lo fa con Alessandro Bocci:I veri leader delle rispettive squadre. Le hanno plasmate e le hanno in mano. Facendo scelte diametralmente opposte. Conte, con una rosa sicuramente inferiore, ha deciso di puntare tutto sul campionato, lui che ne ha vinti già 5 (compreso uno al Chelsea), come nessun altro tra quelli che allenano in serie A. Inzaghi ha scelto la strada impervia di non mollare niente e magari adesso un po’ è pentito. La sua Inter dà la sensazione di voler soprattutto tornare in finale di Champions, dopo quella persa per una questione di centimetri contro il City di Guardiola. Conte ha una squadra codificata, Inzaghi con la rosa più ampia ha cercato di gestire le rotazioni. Ilnapolista.it - Inzaghi e Conte sono diversi, si rispettano, ma non si piacciono (Corsera) Leggi su Ilnapolista.it ha puntato tutto sul campionato,forse si è pentito di non aver mollato niente ()Il Corriere della Sera scrive di.Lo fa con Alessandro Bocci:I veri leader delle rispettive squadre. Le hanno plasmate e le hanno in mano. Facendo scelte diametralmente opposte., con una rosa sicuramente inferiore, ha deciso di puntare tutto sul campionato, lui che ne ha vinti già 5 (compreso uno al Chelsea), come nessun altro tra quelli che allenano in serie A.ha scelto la strada impervia di non mollare niente e magari adesso un po’ è pentito. La sua Inter dà la sensazione di voler soprattutto tornare in finale di Champions, dopo quella persa per una questione di centimetri contro il City di Guardiola.ha una squadra codificata,con la rosa più ampia ha cercato di gestire le rotazioni.

