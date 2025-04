Spal sfida decisiva contro il Gubbio per superare il Milan Futuro in classifica

contro il Milan Futuro ma è chiamata a battere il Gubbio per provare in extremis a superare i rossoneri in classifica. È un sorpasso molto complicato, considerando che la squadra di Oddo domani ospiterà una Vis Pesaro priva di grosse motivazioni, in quanto già certa di un posto nei playoff proprio come il Gubbio. Nulla però si può dare per scontato, e anche per riprendere confidenza con una vittoria che i biancazzurri hanno ottenuto appena due volte nelle ultime 21 giornate, sarebbe opportuno non fallire l’appuntamento coi tre punti.Per dirigere l’incontro del Mazza in programma domani alle 16,30 è stato designato Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Sport.quotidiano.net - Spal: sfida decisiva contro il Gubbio per superare il Milan Futuro in classifica Leggi su Sport.quotidiano.net È una marcia di avvicinamento all’ultima giornata di campionato molto particolare quella della squadra di Baldini (nella foto), che sotto sotto pensa già ai playoutilma è chiamata a battere ilper provare in extremis ai rossoneri in. È un sorpasso molto complicato, considerando che la squadra di Oddo domani ospiterà una Vis Pesaro priva di grosse motivazioni, in quanto già certa di un posto nei playoff proprio come il. Nulla però si può dare per scontato, e anche per riprendere confidenza con una vittoria che i biancazzurri hanno ottenuto appena due volte nelle ultime 21 giornate, sarebbe opportuno non fallire l’appuntamento coi tre punti.Per dirigere l’indel Mazza in programma domani alle 16,30 è stato designato Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

