Papa Francesco si è battuto per valorizzare le persone con disabilità senza pietismo e abilismo

Papa Francesco e le persone con disabilità considerate "prima di tutto persone con pari diritti e opportunità", con una significativa "opposizione alla cultura dello scarto", sottolineando l'importanza del "lavoro come unzione di dignità" e garantendo "un'adeguata accessibilità universale" senza barriere come "finalità da conseguire". Il primo pontefice gesuita e non europeo, scomparso a 88 anni il 21 aprile, nel corso dei 12 anni di pontificato ha più volte affrontato il tema disabilità, facendo anche delle forti critiche alle condizioni in cui vivono milioni di donne e uomini. Lo ha fatto, in particolare, nel corso del G7 "Inclusione e disabilità" in Umbria (14-16 ottobre 2024) parlando, tra le varie cose, di "servizi personalizzati da garantire e non assistenzialismo", "massima attenzione dei governanti ai più fragili", "possibilità di scelta del cammino personale di vita" (indipendente, ndr), oltre al valore della "persona con abilità diverse come dono prezioso per la società" da salvaguardare il più possibile.

