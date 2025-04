Atalanta Lecce anche Garzya contrario alla data del rinvio Pare che si giochi domenica è assurdo

Atalanta Lecce, anche Garzya contrario alla data del rinvio: «Pare che si giochi domenica, è assurdo» Resta molto discussa la scelta della Lega di rinviare la gara Atalanta Lecce, valevole per la 34a giornata di Serie A, a domenica 27 aprile. Ad essere interpellato sulla questione, questa volta, è Luigi Garzya, ex giocatore dei pugliesi, . Calcionews24.com - Atalanta Lecce, anche Garzya contrario alla data del rinvio: «Pare che si giochi domenica, è assurdo» Leggi su Calcionews24.com del: «che si, è» Resta molto discussa la scelta della Lega di rinviare la gara, valevole per la 34a giornata di Serie A, a27 aprile. Ad essere interpellato sulla questione, questa volta, è Luigi, ex giocatore dei pugliesi, .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lutto per il Lecce: scomparso il fisioterapista. Sfida con l'Atalanta verso il rinvio - Atalanta-Lecce verso il rinvio. La partita in programma venerdì 25 aprile a Bergamo dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi a causa della... 🔗calciomercato.com

Atalanta Lecce rinviata, morto Graziano Fiorita fisioterapista dei salentini - “L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce”, di conseguenza il match della 34^ giornata di Serie A in programma a Bergamo venerdì 25 aprile alle 20.45 verrà rinviato. È quanto si apprende dal sito della società Salentina. 🔗tg24.sky.it

Atalanta Lecce rinviata, scomparso il fisioterapista della squadra pugliese. Il comunicato UFFICIALE - Atalanta Lecce rinviata, la scomparsa del fisioterapista della squadra pugliese ha decretato il rinvio del match al Gewiss Stadium Atalanta Lecce è stata rinviata: la scomparsa del fisioterapista della squadra pugliese Graziano Fiorita ha sancito il rinvio del match. Ecco il comunicato ufficiale IL COMUNICATO L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare […] 🔗calcionews24.com

Garzya: Io stimato più dai baresi, i leccesi non me l'hanno perdonata. Liverani in estate ha fatto bene; Atalanta Lecce, anche Garzya contrario alla data del rinvio: «Pare che si giochi domenica, è assurdo». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Lecce non va a Bergamo, squadra distrutta dopo la morte di Graziano: cosa succede con l’Atalanta - Stamattina il Lecce non partirà per Bergamo in vista della partita con l'Atalanta riprogrammata per domenica sera dalla Lega di Serie A, dopo il rinvio ... 🔗fanpage.it

Lecce spiazzato dalla Lega dopo la morte del fisioterapista: contrari a sfidare l’Atalanta già domenica - Il Lecce non si aspettava che la Lega Serie A potesse rinviare la sfida contro l'Atalanta dopo la morte del proprio fisioterapista in tempi così stretti ... 🔗fanpage.it

LECCE - ATALANTA : 0 - 4 - Appuntamento a tra poco con la ripresa di Lecce-Atalanta. 45'+2' Fine primo tempo. Lecce-Atalanta: 0-2 all'intervallo. 45'+1' Qualche problema per Djimsiti, ricaduto male dopo uno scontro aereo ... 🔗quotidianodipuglia.it