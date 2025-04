Funerali Papagremita piazza San Pietro

piazza San Pietro dove alle 10 inizieranno i Funerali di Papa Francesco. Lo si apprende dalla Questura. Migliaia di fedeli hanno già raggiunto l'area. I varchi sono stati aperti poco dopo le sei e in pochi minuti è stata riempita la parte centrale della piazza L'imponente dispositivo di sicurezza è gestito dalla Sala operativa della Questura. Tutta l'area intorno al Vaticano è stata chiusa al traffico. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.12 E' regolare al momento l'afflusso dei fedeli aSandove alle 10 inizieranno idi Papa Francesco. Lo si apprende dalla Questura. Migliaia di fedeli hanno già raggiunto l'area. I varchi sono stati aperti poco dopo le sei e in pochi minuti è stata riempita la parte centrale dellaL'imponente dispositivo di sicurezza è gestito dalla Sala operativa della Questura. Tutta l'area intorno al Vaticano è stata chiusa al traffico.

