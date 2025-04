Condannati per spaccio arrestati un 56enne e un 46enne a Crotone

Crotone hanno eseguito due distinti arresti in ottemperanza ad altrettanti ordini di esecuzione per la carcerazione, entrambi relativi a condanne definitive per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo a finire in manette è stato G.O., classe 1969, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare. L’uomo. Feedpress.me - Condannati per spaccio: arrestati un 56enne e un 46enne a Crotone Leggi su Feedpress.me Nel pomeriggio del 24 aprile scorso, gli agenti della Questura dihanno eseguito due distinti arresti in ottemperanza ad altrettanti ordini di esecuzione per la carcerazione, entrambi relativi a condanne definitive per reati legati allodi sostanze stupefacenti. Il primo a finire in manette è stato G.O., classe 1969, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare. L’uomo.

Approfondimenti da altre fonti

Condannati per spaccio e violenza sessuale, due latitanti arrestati a Ravenna: i dettagli dell'operazione - Due uomini arrestati a Ravenna per reati legati a stupefacenti e violenza sessuale. Operazione della Polizia contro latitanti. 🔗notizie.virgilio.it

Spaccio di cocaina e marijuana in via Palermo e al Parco Ducale: arrestati due pusher - La Polizia di Stato di Parma ha denunciato in stato di libertà due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo averle rintracciate fermate in via Palermo e nei pressi di uno degli ingressi del Parco Ducale. Nel primo caso, una pattuglia della Squadra Volante... 🔗parmatoday.it

Fermati a Catania con droga e 1000 euro in tasca: arrestati per spaccio due ragazzi di Paternò - Due giovani di Paternò arrestati a Catania per spaccio di droga. Fermati con marijuana e hashish durante un controllo. 🔗notizie.virgilio.it

Oltre cento anni di carcere alla maxi banda dello spaccio; Spaccio di droga a Matera, sette condanne per complessivi 78 anni di reclusione; Armi e fiumi di droga nel cimitero di Sava: scattano 18 condanne; Operazione 'Requiem', oltre 160 anni di condanne per 18 imputati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Condannati per spaccio: arrestati un 56enne e un 46enne a Crotone - Nel pomeriggio del 24 aprile scorso, gli agenti della Questura di Crotone hanno eseguito due distinti arresti in ottemperanza ad altrettanti ordini di esecuzione per la carcerazione, entrambi relativi ... 🔗msn.com

Condannati per spaccio e violenza sessuale, due latitanti arrestati a Ravenna: i dettagli dell'operazione - Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Ravenna per eseguire provvedimenti di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria italiana. Gli arresti sono avvenuti il 25 marzo, ... 🔗virgilio.it

Arrestati due spacciatori e smantellato bivacco di spaccio - Arrestata una donna e un uomo di 54 e 28 anni a cui sono stati ... hanno smantellato un bivacco utilizzato come spaccio in un’area boschiva nei pressi della frazione seravezzina di Retignano. 🔗noitv.it