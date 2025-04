Ilfattoquotidiano.it - Deforestazioni, inquinamento e lavoro minorile: quanto costano i prodotti esotici ai Paesi d’origine? Lo studio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

aidi origine, in termini sociali e ambientali, iche arrivano ormai regolarmente sugli scaffali europei? Lo rivela un rapporto di ricerca francese pubblicato in aprile, che esamina 13 filiere alimentari di derrate importate in Francia, ma pure in Italia. Pasqua è appena passata, ma ancora circolano le uova di cioccolato, una vera passione per piccoli e grandi. Ma non per i produttori. “C’è davvero da temere che i bambini francesi trovino in giardino, per il 90%, cioccolato prodotto da altri bambini”, denunciava qualche giorno prima della festività Blaise Desbordes, direttore del marchio FairTrade Max Havelaar France, che insieme all’Institut Veblen e a Greenpeace France ha commissionato il rapporto di ricerca a Basic, cooperativa specializzata nell’analisi dei modelli di produzione e consumo, in particolare in ambito alimentare e agricolo.