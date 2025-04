Fenomeno Incel la violenza verbale dei maschi online non è meno pericolosa di quella fisica

violenza maschile, ha scatenato in rete una sequela di commenti osceni e disumanizzanti, provenienti da una specifica sottocultura online: quella degli Incel.Ma chi sono gli Incel? Il termine deriva dall’inglese Involuntary Celibate (celibe involontario) e identifica una comunità di uomini che attribuiscono la colpa della loro condizione sentimentale e sessuale alle donne. Non si tratta solo di frustrazione individuale, ma di un vero e proprio movimento d’odio misogino, alimentato da forum, chat e social network, dove si legittimano idee pericolose e aberranti: la donna come oggetto da possedere, il rifiuto come provocazione da punire, fino ad arrivare a giustificare, o persino esaltare, il femminicidio. Ilfattoquotidiano.it - Fenomeno Incel: la violenza verbale dei maschi online non è meno pericolosa di quella fisica Leggi su Ilfattoquotidiano.it Neanche davanti all’orrore della morte di due ragazze giovanissime si ferma l’odio misogino che serpeggia sul web. La tragica uccisione di Sara Campanella e Ilaria Sula, vittime dile, ha scatenato in rete una sequela di commenti osceni e disumanizzanti, provenienti da una specifica sottoculturadegli.Ma chi sono gli? Il termine deriva dall’inglese Involuntary Celibate (celibe involontario) e identifica una comunità di uomini che attribuiscono la colpa della loro condizione sentimentale e sessuale alle donne. Non si tratta solo di frustrazione individuale, ma di un vero e proprio movimento d’odio misogino, alimentato da forum, chat e social network, dove si legittimano idee pericolose e aberranti: la donna come oggetto da possedere, il rifiuto come provocazione da punire, fino ad arrivare a giustificare, o persino esaltare, il femminicidio.

Approfondimenti da altre fonti

Violenza giovanile e bullismo al femminile: un fenomeno sommerso - Analisi del bullismo al femminile e della violenza giovanile, con riferimenti a teorie criminologiche, giurisprudenza e strategie di prevenzione Il bullismo tra ragazze: una realtà nascosta ma pericolosa La violenza giovanile e il bullismo al femminile sono fenomeni sempre più presenti nella società contemporanea, ma spesso sottovalutati rispetto alle manifestazioni maschili. L’idea stereotipata che la violenza sia prerogativa dei ragazzi porta a ignorare o minimizzare comportamenti aggressivi e persecutori tra le ragazze. 🔗puntomagazine.it

“Meglio un figlio che ruba di certi poliziotti. La violenza che c’è in giro? Nessuno ci insegna ad amare. Ho studiato dalle suore, mi vogliono molto bene. A Sanremo ci penso”: ecco il fenomeno Centomilacarie - “Uno, nessuno e centomila” non è solo il capolavoro di Luigi Pirandello sulle sfaccettature dell’identità e della crisi di un uomo. Ma è anche un punto di collegamento con “Io Nessuno”, il disco di esordio di Centomilacarie (vero nome Simone, ndr), un cantautore di 23 anni con l’urgenza di esprimersi, sfogare la propria rabbia e in cerca di qualcuno che gli insegni ad amare. Dal punto di vista musicale ci sono gli Anni 90, ma anche gli anni 2000. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fenomeno ronde “anti-maranza“: "Difesa della Patria? Solo una scusa. Assetati di violenza e visibilità" - "Articolo 52 e queste presunte squadre anti criminali che stanno spopolando sui social? Non vedo differenze con i “maranza” contro cui dicono di combattere. Sono l’altra faccia della stessa medaglia". Secondo Ernesto Savona, direttore di Transcrime, il centro di ricerca interuniversitario dell’Università Cattolica che analizza i fenomeni criminali, non c’è un’interpretazione delle ronde ispirate dal "sacro dovere di difendere la patria" che possa richiamare il disagio o l’impotenza di fronte all’allarme sicurezza. 🔗ilgiorno.it

Cosa sono gli INCEL, il fenomeno sociale dei celibi involontari: il gergo e le cause; Cosa Sono Gli INCEL: Il Fenomeno Social Dei Celibi Involontari; Costruire insieme una cultura del dialogo - seminari interdisciplinari; Incel, così si crea online l’odio verso le donne: meme, gergo e idoli devianti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fenomeno Incel: la violenza verbale dei maschi online non è meno pericolosa di quella fisica - Il fenomeno Incel è solo la punta dell’iceberg di una mentalità ... e colpevoli se rivendicano autonomia e libertà. La violenza verbale online non è meno pericolosa di quella fisica: è l’anticamera ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa Sono Gli INCEL: Il Fenomeno Social Dei Celibi Involontari - Il fenomeno INCEL, acronimo di "celibe involontario", nasce negli anni '90 come un'espressione di frustrazione legata all'isolamento sessuale. Sebbene inizialmente inclusivo, il termine è stato poi ad ... 🔗msn.com

L’Italia degli "incel": il boom dei ragazzi respinti dalle donne e sedotti dall'odio - Incel è la contrazione delle parole Involuntary celibates, cioè celibi involontari. Si sentono "scartati" e di questo incolpano le donne, basandosi sul (distorto) principio di Pareto: l’80% delle donn ... 🔗msn.com