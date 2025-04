Gqitalia.it - Ryan Coogler è il regista con più stile a Hollywood?

È un momento cruciale per. I Peccatori, il suo nuovo film, sta ottenendo un grande successo di critica. Dopo il debutto del 2013 con Fruitvale Station, si tratta del primo lavoro dioriginale e non legato a un franchise. Se il film sarà accolto bene anche dal pubblico, porterà ila un livello completamente nuovo: lui si sta già vestendo per l’occasione.Per promuovere I Peccatori,sta volando in giro per il mondo con il suo attore feticcio, la star del film Michael B. Jordan— anche lui protagonista indiscusso del tour de force alla moda. Città dopo città però,si sta facendo notare accanto a Jordan per i suoi look degni di un artista di primo piano.Sinners Mexico City film Photocall(a destra) con il cast di I Peccatori a un photocall a Città del MessicoPixelnews/Getty ImagesLa maratona didiè iniziata circa due settimane fa, in occasione della conferenza stampa per il film a Città del Messico, dove ha abbinato una camicia Oxford di Thom Browne a dei freschi pantaloni navy.