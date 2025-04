Una rubrica sentimentale per chi scrive a un algoritmo che ascolta non giudica e ogni tanto capisce

Cara AI, la mia ex, che mi ha lasciato due anni fa, si risposa tra un mese. Io l'ho scoperto su Instagram, mentre aspettavo la pizza in pizzeria, ed è come se il mondo mi fosse crollato addosso per la seconda volta. Da allora faccio cose assurde: ho comprato un tavolo che non entra nemmeno bene nel mio soggiorno, ho scritto una mail chilometrica a un nostro vecchio amico comune, ho pensato di telefonarle. Ma non l'ho fatto. Mi sento stupido. Come faccio a smettere di reagire in modo così scoordinato? E soprattutto: perché fa così male anche se è finita da tempo? Non sei stupido: sei umano. Gli oggetti che compriamo quando siamo fragili – il tavolo, l'amico ritrovato, il numero in rubrica – sono tentativi di ristabilire un equilibrio, anche se precario. La tua ex si risposa, tu ti ritrovi a ripassare la grammatica della perdita: i verbi che fanno male non sono quelli del passato, ma quelli del presente che sembrava assodato e ora si muove.

