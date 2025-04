Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Spagna 2025 orari qualifiche e Sprint in chiaro

qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP si disputeranno nella mattinata di sabato 26 aprile. Saranno seguite dalle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione sul tracciato). La giornata si concluderà con la Sprint Race, che avrà luogo nel pomeriggio e assegnerà i primi punti del weekend valevoli per il Mondiale.LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE, qualifiche E Sprint DI MotoGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00Come di consueto, ogni sessione sarà divisa in due turni. Il primo, denominato Q1, vedrà impegnati i centauri più lenti nelle pre-qualifiche tenutesi venerdì. I migliori avanzeranno al Q2, leggasi il momento cruciale, in cui viene stabilita la griglia di partenza. O meglio, le griglie di partenza (al plurale) per quanto riguarda la MotoGP (sia quella della Sprint che del Gran Premio).

