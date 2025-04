Ucraina Russia Non parleremo dei dettagli dei negoziati noi siamo educati

Russia si comporta in modo educato e non parla mai dei dettagli dei negoziati per la risoluzione del conflitto ucraino. Questo lo sta facendo Vladimir Zelensky. Ad accusare è il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva Cbs, di cui è stato diffuso un estratto. "siamo persone molto educate . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Lasi comporta in modo educato e non parla mai deideiper la risoluzione del conflitto ucraino. Questo lo sta facendo Vladimir Zelensky. Ad accusare è il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva Cbs, di cui è stato diffuso un estratto. "persone molto educate .

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta - (Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, Kallas “La Russia non vuole la pace” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Russia non è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. Lo afferma Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea, in un’intervista al quotidiano La Repubblica dopo gli attacchi che le ha rivolto il Cremlino.Nella guerra in Ucraina “c’è un aggressore e una vittima. La Russia ha attaccato palesemente un altro Paese, la sua integrità territoriale, la sua sovranità – spiega Kallas -. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Ucraina Russia, news guerra: accordo vicino per Trump; Guerra Ucraina-Russia, le news dell’8 aprile. Usa, “inquietante” che i cinesi combattano per Mosca; Russia: parleremo di pace, non di guerra; Vance incontra Meloni: Aggiornerò su Russia e Ucraina. Parleremo di negoziato commerciale con l'Ue. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, Russia: "Non parleremo dei dettagli dei negoziati, noi siamo educati" - Lavrov: "Non divulghiamo pubblicamente ciò che viene discusso come fa Zelensky". Trump: "Kiev e Mosca molto vicini ad accordo" ... 🔗msn.com

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: «Russia e Ucraina dovrebbero ora incontrarsi» - Un 21enne americano, Michael Alexander Gloss (nella foto sotto), figlio di un'alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è stato ucciso a Donetsk lo scorso aprile mentre combattev ... 🔗corriere.it

Guerra Ucraina, Trump: Mosca e Kiev si incontrino per concludere accordo. LIVE - "Una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina. Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per concluderlo. La maggior parte dei p ... 🔗tg24.sky.it