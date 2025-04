La tempesta perfetta dei dazi è in corso perché le imprese italiane devono ‘anticipare’

Tre settimane fa, su queste stesse pagine, riflettevamo su come la strategia tariffaria degli Stati Uniti – con i dazi come arma politica ed economica – rappresentasse non solo una frattura nei principi del libero mercato, ma anche un pericolo concreto per la stabilità economica globale. Oggi, dopo che la realtà ha cominciato a mostrare i primi effetti tangibili di questa escalation, è il momento di tornare sull'argomento. perché la guerra commerciale innescata dagli Usa non è solo una partita geopolitica tra potenze. È una catena di conseguenze che arriva dritta anche nelle nostre aziende, nelle nostre case, nei nostri portafogli. Il 2 aprile l'amministrazione americana ha aumentato in modo drastico i dazi sui propri partner commerciali, portando l'aliquota media a oltre il 23%, salvo qualche ripensamento a distanza di pochi giorni.

