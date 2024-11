Inter-news.it - De Paola insinua: «Frattesi? Nonostante l’Inter, è sempre positivo»

Deanalizza la prestazione della Nazionale azzurra contro il Belgio e nello specifico si esprime anche su Davide, a detta sua, poco considerato al.LIBERA – Paolo Deha commentato a Tmw Radio la vittoria dell’Italia contro il Belgio nella serata di ieri: «Sicuramente un impegno difficile ma non passerei neanche all’esaltazione di queste prove, perché la Nations League conta relativamente. Conteranno le qualificazioni mondiali, è una Nazionale libera mentalmente, che fa cose semplici, è più fluida e con un centrocampo tra i più forti d’Europa».ATTEGGIAMENTO – Allo stesso tempo, Deha detto la sua sue Tonali. «ha mantenuto un atteggiamento, seppur non trovi molto spazio al. In Nazionale dà il meglio di sé in maniera positiva.