Lanazione.it - Cerreto Guidi, l’appello dei residenti: “Illuminate meglio la strada. Hanno già provato a rubare”

(Firenze), 15 novembre 2024 – “Via Bellini è una zona residenziale, ma un po’ buia: abbiamo già chiesto all’amministrazione se sia possibile intervenire per potenziare l’illuminazione pubblica. Perché oltre a permettere la piena fruizione dei giardini anche nelle ore notturne, potrebbe scoraggiare in alcuni casi tentativi di furto che purtroppo continuano ad avvenire”. E’ la richiesta avanzata da una residente, Tania Rossetti, che trova concordi diversi abitanti della zona. Unache nei giorni scorsi è stata teatro di un tentativo di furto: due uomini sono stati visti mentre cercavano di introdursi in un’abitazione mentre una terza persona li attendeva su una jeep. Sul caso stanno indagando i carabinieri di. “Ero in casa, quando ho sentito un rumore forte, improvviso.