Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Bolelli-Vavassori eliminati: la coppia azzurra di doppio sfiora la semifinale, fatale il super tie-break

L’Italia sognava l’en-plein a Torino, ma non ci sarà nessun azzurro a fare compagnia a Jannik Sinner domani nelledelle Atp2024. LadiSimone-Andreaè stata infatti eliminata nel round robin:la sconfitta contro Arevalo–Pavic, al termine di un match deciso solo altie-. I due azzurri speravano di continuare a cullare il sogno di una vittoria storica, al termine di una stagione in cui hanno vinto tre titoli e raggiunto la finale in due Slam su quattro (Australian Open e Roland Garros).ATP– La classifica dei gruppiCOSA SAPERE – Atp, regolamento e montepremiL’obiettivo dellalo hanno accarezzato da vicino. Dopo un primo set complicato, che ha visto laArevalo-Pavic prevalere (6-3) grazie a unall’ottavo game che ha spezzato l’equilibrio, nel secondo parziale il duo azzurro ha reagito e preso il comando delle operazioni.