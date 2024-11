Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 19:15

DEL 14 NOVEMBREORE 19.05 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI PERCORRE LA A1 FIRENZE, A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 521+000, SALGONO A 3 I KM DI CODA ALL’ALTEZZA DI PONZANONO IN DIREZIONE DI.E ANDIAMO SULLA A24TERAMO, DOVE SI È DA POCO VERIFICATO UN INCIDENTE TRA TIVOLI E IL NODO A1/A24 VERSO, AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PROBLEMI ALLA CIRCONE, MA SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE.SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA PISANA E BOCCEA, POI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA.