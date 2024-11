Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione rifiuti, la lunga marcia. Dai pochi spazi ai costi dei bidoni. Tutte le ’trappole’ sul percorso

Dove ricavare gliper collocare carrellati e cassonetti nei quartieri? Quanto costerà l’acquisto dei nuovi contenitori compatibili con la tessera? Si riuscirà a mantenere il livello di raccolta differenziata raggiunto? Tra due settimane si conosceranno i dettagli dellaMezzetti. L’obiettivo è favorire "un maggiore decoro, igiene e pulizia, comodità di conferimento, superamento dei sacchi". Il modello di riferimento più vicino sembra essere quello di Castelfranco. Nel frattempo, dopo la commissione che martedì ha instradato la trasformazione sui binari istituzionali, circolano dubbi, interrogativi, suggerimenti sulla gestione che verrà. Il primo quesito è: che fine farà il personale assunto dalle cooperative (Brodolini, Ecobi) che si occupano assieme ad Hera della raccolta dei sacchi nel momento in cui spariranno dalla strada? Attualmente il servizio prevede piccoli furgoncini con pit stop in prossimità delle piazzole concordate per il ritiro dei sacchi e il successivo avvio al riciclo.