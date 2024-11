Gaeta.it - Nuove frontiere nella ricerca sulle proteine disordinate: inizia il progetto IDPfun2 a Budapest

Facebook WhatsAppTwitter Oggi, presso l’Università Eötvös Loránd di, è ufficialmenteto il primo incontro di un ambiziosodiinternazionale dedicato allo studio delle“intrinsecamente” . Questerivestono un ruolo chiave in numerosi processi biologici, ma la loro funzionalità e caratteristiche restano parzialmente sconosciute. L’incontro segna la partenza di una collaborazione che mira a far luce su questo tema cruciale per la biologia, grazie ametodologie di.Ile i suoi obiettiviè coordinato dal laboratorio “BioComputing UP” del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, sotto la direzione di Silvio Tosatto. Questocoinvolge sette istituzioni europee e cinque argentine, e ha ricevuto un finanziamento di 1,6 milioni di euro dall’Unione Europea tramite il programma Horizon Europe, specificamente le azioni Marie Sk?odowska Curie Staff Exchange.