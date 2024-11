Iodonna.it - Non è partenopea. È perfetta. La preferivo come voce narrante. Dona al personaggio sostanza e spessore

Dopo le anteprime e i red carpet, anche il pubblico di Rai 1 ha potuto vedere la prima puntata di L’amica geniale 4. E dunque anche Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nuove Lenù e Lila al posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Sostituzione necessaria per raccontare l’età adulta e infine la vecchiaia delle due protagoniste create da Elena Ferrante. Con tutta la grazia di cui i social sono capaci, assieme alla serie tanto attesa (l’ultima e poi tanti saluti) è andata in onda anche la reazione viscerale dei fan. Schierati a falciare Alba (molto meno Irene, poco il suo tempo nei primi due episodi) per ogni imprecisione, sguardo equivoco, accento non originale, puro, super locale. “L’Amica geniale 4”: il trailer della stagione finale della saga di Lila e Lenù X Leggi anche › Tornano Lila e Lenù: su Rai 1 la prima puntata di “L’amica geniale 4” con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino Era successo per sei stagioni di The Crown, per qualsiasi attore al posto di un altro nella storia della tv, figurarsi se non doveva succedere con L’amica geniale.