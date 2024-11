Liberoquotidiano.it - "No.1 handshake". La trovata di Sinner, Alcaraz e Medvedev: un saluto riservato solo a loro | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannikè già sicuro di partecipare alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Intendiamoci: niente di troppo sorpendente. L'azzurro, oltre che essere il padrone di casa del torneo, è anche la testa di serie numero uno. E i suoi avversari non hanno dato grandi segnali di forza. Daniil, il suo prossimo sfidante, ha perso il primo match. Oltre ad aver mostrati segni evidenti di nervosismo. Carlosha mancato la prima, salvo poi riprendersi subito nella partita seguente. Ma cosa distingue un campioni dagli altri giocatori? Forse un'intesa vicente. E no, non s'intende quella col team. Bensì ilcon i colleghi considerati degni del proprio talento.hanno sfoggiato unmolto particolare, che è stato immortalato da fotografi e da cameramen.