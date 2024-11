Ilfattoquotidiano.it - Multa da 800 milioni per Meta. La Ue: “Con Facebook Marketplace ha abusato della sua posizione dominante”

Margrethe Vestager, vicepresidenteCommissione europea con delega alla concorrenza, ha emesso a nomeCommissione unadi 797,72di euro nei confronti diprima di lasciare il suo incarico. La Commissione ha sanzionatoper aver violato le norme antitrust dell’Ue.Laè stata inflitta poichéha legato il suo servizio di annunci online,, al social network, imponendo condizioni sleali agli altri fornitori di servizi di annunci online per favorire il proprio, ottenendo vantaggi non replicabili dai concorrenti. Bruxelles ha diffuso una nota in cui Vestager afferma: “Hasuanei mercati dei servizi di social network personali epubblicità online su piattaforme di social media.