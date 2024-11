Mafia maxi frode fiscale e riciclaggio | 47 misure cautelari in tutta Europa Sequestrati resort e immobili False fatture per 13 miliardi

Ilfattoquotidiano.it - Mafia, maxi frode fiscale e riciclaggio: 47 misure cautelari in tutta Europa. Sequestrati resort e immobili. False fatture per 1,3 miliardi

Un’organizzazione criminale, con legami con lae la camorra, che avrebbe messo a segno una evasione dell’Iva per centinaia di milioni di euro nel commercio di prodotti informatici e aldei relativi profitti. È quando scoperto dai magistrati degli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea che ha portato a 47personali e sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni. Sono 200 le persone indagate per reati tributari e circa 400 le imprese coinvolte. L’inchiesta ha ricostruitofatturazioni, riferite al quadriennio 2020-2023, per 1,3di euro.Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso così 34in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4interdittive. Oggetto dell’operazione – denominata “Moby Dick” – è unaevasione dell’Iva intracomunitaria.