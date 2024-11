Lazza e Greta Orsingher genitori per la prima volta | Welcome Noah

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è diventato papà per la. Lo ha annunciato lo stesso rapper tra le storie Instagram: “”, ha scritto. La notizia della gravidanza della fidanzataera stata resa pubblica lo scorso maggio, e poco dopo grazie al gender reveal avevano rivelato anche il sesso del bambino: è un maschietto e il nome scelto per il loro primogenito è. “13.11.2024, 12.08 am”, scrive tra le Instagram stories il rapper, al secolo Jacoporini, annunciando la nascita del primogenito condividendo con i fan la data e l’ora esatta. “Benvenuto all’erede.”, scrive ancora aggiungendo un cuoricino blu e un orsacchiotto. Poi, menziona la fidanzatae lei lo condivide tra le storie, correggendo però l’ora della nascita., per via dell’emozione, ha sbagliato l’ora in cui è stato portato a termine il parto.