Ilgiorno.it - I Modà si riprendono San Siro con “La notte dei Romantici”. Il ritorno di Kekko Silvestre: la voce mi trema solo a pensarci

Milano, 14 novembre 2024 – Itornano in scena e lo fanno in grande stile: con un concerto-evento a San, uno degli indiscussi templi della musica dal vivo in Italia. La band di Cassina de’ Pecchi (Milano) capitanata dasarà protagonista il 12 giugno 2025 di serata speciale, in cui la band accoglierà i fan per un viaggio attraverso i successi di vent’anni di carriera (da “La” a “Come un pittore” passando per “Arriverà”,per citarne alcuni). A svelare l’appuntamento è stato il frontman, ospite di “Password” su RTL 102.5, insieme a Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Fulvio Giuliani: “Il 12 giugno 2025 ci sarà Ladeiallo Stadio San, e lami. Sarà l'unica data del 2025. Tornare a San, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante”.