Isaechia.it - Grande Fratello, accesa discussione nella notte tra Alfonso e Stefano: gli altri inquilini si alzano per andare ad ascoltare (Video)

Come volevasi dimostrare e come tutti un po’ speravano, iniziando dal conduttore delSignorini,è andato in scena il primo accesissimo scontro fraD’Apice eTediosi.L’ex fidanzato di Federica Petagna e l’ex tentatore che la giovane 20enne ha iniziato a frequentare dopo la fine di Temptation Island se le sono cantate di santa ragione, tant’è che a un certo punto glisi sono alzati per origliare!Ma andiamo con ordine.si sono scontrati in cucina, quando il ragazzo napoletano ha iniziato a far notare al modello milanese di non essersi comportato bene una volta varcata la porta rossa della Casa: Non ti sei nemmeno reso conto di aver fatto una stronzata? Tu sei scemo vero.Gli animi si sono poi accesi dopo cheha tirato fuori la storia della foto postata dasui social in compagnia di Federica.