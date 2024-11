Quotidiano.net - Folgorato sulla via di Trump, il sogno americano di Musk. Casa Bianca con vista Marte

Roma, 14 novembre 2024 – "È nata una stella", esclamò Donald nel suo discorso della vittoria in Florida. Non intendeva se stesso, ma l'uomo al suo fianco: Elon, il miliardario più miliardario di tutti, il patron della Tesla e di SpaceX. Momento altrettanto emblematico, la telefonata a Zelensky: anche in questo caso, era affiancato da. Passaggio cruciale numero tre: l'annuncio della nomina dell'uomo più ricco del mondo a capo del nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo. A detta di contribuirà "a smantellare la burocrazia governativa, a tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali".