Liberoquotidiano.it - Confindustria e Federmanager firmano rinnovo Ccnl 2025-2027 dirigenti

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per idi aziende produttrici di beni e servizi con decorrenza primo gennaio- 31 dicembre. Ildel contratto prevede interventi su molte tematiche, tra cui l'ampliamento della definizione di dirigente, il miglioramento degli aspetti retributivi, il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale con particolare attenzione alla parità di genere. La definizione di dirigente è stata ampliata al fine di recepire quanto già accade nelle imprese e comprendere anche le figure professionali di più elevata qualificazione e di esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa.Per gli aspetti retributivi, sono stati elevati i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (tmcg) a 80 mila euro per l'annoe a 85 mila euro dal 2026.