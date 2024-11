Gaeta.it - Ancona avvia il piano di alienazione di oltre mille appartamenti di edilizia residenziale pubblica

Facebook WhatsAppTwitter La giunta comunale diha approvato unambizioso per la vendita didi, destinato a rinnovare il patrimonio edilizio della città. Questo intervento rappresenta un significativo passo verso la sostenibilità e l’efficienza, con l’obiettivo di reperire fondi da reinvestire nella costruzione di nuovi alloggi e nel recupero di immobili dismessi. La strategia prevede non solo la vendita degli alloggi attuali, ma anche l’acquisto di nuove proprietà destinate a scopi residenziali.Le fasi deldiIldidegli alloggi prevede un’articolata serie di sette fasi. Nella prima fase verranno valutati 204 alloggi di proprietà comunale, costruiti dopo il 1954, che non presentano interesse culturale e si trovano in edifici a proprietà mista.