Lanazione.it - Venerdì 15 novembre, a Montalcino, il forum Italia –Regno Unito, con la Camera di Commercio di Arezzo

, 132024 – Creare una piattaforma per l'analisi e la discussione dei rapporti bilaterali, coinvolgendo i principali decision maker e influencer governativi nei settori dell’università e accademia, tecnologia e innovazione, cultura e società, economia e finanza, politica e sicurezza, governo e media, cambiamento climatico e inclusione. Con questi obiettivi è in programma,15, il primo– UK evento organizzato dalladie industriana per l’UK in collaborazione con la British Chamber of Commerce for Italy e il patrocinio dididi Siena e, Comune di, Provincia di Siena, Università degli studi di Siena, Confapi Puglia e Tecnomec. L’appuntamento è in programma al Teatro degli Astrusi die affronterà il tema dei legami culturali trae Regno, con particolare riferimento al periodo del Rinascimento, che rappresenta una delle massime espressioni di questa connessione.