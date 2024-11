Triestina | tre giornate di squalifica per Krollis e il tecnico Clotet

Leggi su Sportface.it

In seguito all’episodio che ha fatto il giro dei social in cui l’allenatore della, Pep, strattona il suo attaccante Raimondsdopo l’espulsione di quest’ultimo, è arrivata la stangata del giudice sportivo. La sanzione infatti è di trediciascuno, dunque entrambi salteranno le sfide contro Feralpisalò, Renate e Padova. Provvedimento inatteso per il, dal momento che non era stato nemmeno ammonito dal direttore di gara. Piove dunque sul bagnato in casa alabardata, con la squadra ultima in classifica dopo un inizio horror da soli sei punti. Nel frattempo però la società giuliana ha rinnovato la propria fiducia a, che a dispetto di quanto minacciato durante la partita, aveva annunciato chesarebbe rientrato nel gruppo.: tredipere ilSportFace.